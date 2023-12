Il messaggio dell'Inps che avvisa che arriveranno 750 euro: ma è una truffa

“Buongiorno, Le comunichiamo per conto di Inps che l’Istituto nazionale di previdenza sociale in base a recenti conteggi ha verificato che Le spettano 750 euro. Ma il suo Iban al quale accreditare i soldi non risulta corretto. La invitiamo ad inviarci gli estremi bancari sui quali effettuare il bonifico”. Questo il messaggio che venerdì pomeriggio ha ricevuto una pensionata di Monza. La donna, 75enne, all’inizio è rimasta stupita di quello che, all’apparenza, sembrava proprio un bel regalo di Natale.

Però, prima di rispondere a quel messaggio inviando direttamente le coordinate bancarie, ha contattato la sua banca dove, proprio poche ore prima, si era recata per ritirare la pensione. “Mi sono stupita del fatto che un ente potesse avere un Iban sbagliato - ha spiegato a MonzaToday -. Peraltro ho solo un conto corrente e non ci sono mai stati problemi né con i privati né con gli enti. Ho spiegato all’impiegato lo strano messaggio che mi era appena arrivato e subito mi ha detto che si trattava di una truffa e soprattutto di non rispondere assolutamente a quel messaggio”. Messaggio che la donna ha immediatamente cancellato. Come sempre l’invito è non rispondere messaggi e soprattutto di non fornire informazioni e dati privati. In caso di dubbio telefonare al 112.