Un tunnel contro il traffico: ecco cosa succede lungo la provinciale percorsa da tanti brianzoli

Un tunnel da 17 milioni contro il traffico su una strada quotidianamente percorsa da tanti brianzoli.

La provincia di Como e il comune di Arosio hanno firmato (lo scorso 28 dicembre) l'accordo per lo sviluppo progettuale e la realizzazione dell’intervento denominato "Risoluzione del nodo di Arosio" lungo la S.p. 32 di Novedrate, conosciuta come Novedratese. Lo riferisce QuiComo. La firma dell’accordo di programma rappresenta un atto fondamentale nell’iter progettuale relativo all’interramento della Novedratese nel tratto di Arosio, soffocata da un non più sopportabile e massiccio transito di veicoli. Si sta studiando una cantierizzazione per non chiudere tutta l’asse della novedratese, ma una volta ultimata la fase progettuale, durante i lavori, i cittadini arosiani e quanti transiteranno sulla S.P. 32 dovranno affrontare notevoli disagi,indispensabili però per terminare l’opera. Sulla Novedratese transitano circa 30mila veicoli al giorno. Ecco in cosa consiste il progetto.

Il progetto

L’ipotesi progettuale prevede in prossimità dell’incrocio con via Santa Maria Maddalena (attualmente semaforizzato) la realizzazione di una rotatoria in superficie, con l’interramento, in galleria artificiale per una lunghezza di circa 100 m del tratto S.P. 32 e la modifica della rotatoria semaforizzata in corrispondenza di Via Marconi, fatte salve le ulteriori valutazioni puntuali che dovessero emergere in sede di sviluppo progettuale. In sintesi Gli chi viaggia tra Briosco e Novedrate (o viceversa) entrerà in un tunnel mentre chi procede in direzione sud entrerà in una grande rotatoria che dovrebbe fluidificare e migliorare la viabilità superficiale.

Perché si interra un solo incrocio e non entrambi?

A causa della morfologia del terreno, non è tecnicamente possibile interrare entrambi gli incroci se non andando a realizzare una galleria completamente interrata oltre il colle del cimitero di Carugo, ampliando di molto i problemi progettuali, considerata la presenza di importanti sottoservizi e, di conseguenza anche i costi lieviterebbero intorno ai 45 milioni di euro, importo non stanziato per questo intervento.

Quanto costerà l’intervento?

L’opera ha un valore complessivo stimato pari a circa 17.000.000 di euro. ll Comune di Arosio partecipa al progetto versando una quota di 100mila euro: 50mila euro sono già stati erogati perchè legati alla sottoscrizione. Rientrano nel bilancio degli investimenti 2023 mentre gli altri 50mila euro verranno erogati solo quando i lavori verranno effettuati e per questo rientreranno nel bilancio amministrativo del 2024.

Fonte: comune.arosio.co.it