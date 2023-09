A Monza un seminario per imparare il potere della voce

La voce, quel meraviglioso e potente mezzo che non solo permette di comunicare, ma permette anche di entrare in sintonia con l’altro, di scoprire meglio se stessi.

Questo il grande potere della voce che sarà al centro del Caffè Letterario organizzato nella sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Monza. Il 29 settembre alle 14.30 nella sede di via Tonale ci sarà l’incontro con il musicoterapeuta monzese Lorenzo Pierobon che presenterà il suo libro “Suoni dell’anima l’essenza nascosta della voce”. Un testo nel quale Pierobon, partendo da esperienze e modelli differenti, trova un terreno comune, quello emotivo, per affermare le proprie convinzioni, strategie tecniche sull’utilizzo della voce in diversi contesti: artistico, professionale, relazionale, terapeutico e spirituale.

Un viaggio nella voce alla portata di tutti, per aiutare le persone ad utilizzare questo prezioso strumento anche come mezzo terapeutico, strumento di crescita interiore e personale. Una voce che per chi ha disabilità visiva acquista un valore ancora più importante, svelando quegli aspetti e quelle sfumature dell’altro (o di sé stessi) che il senso della vista spesso ci porta a non intuire. Tanto che nei prossimi mesi Pierobon intraprenderà anche un importante progetto all’UICI di Monza.

Per partecipare all’incontro del 29 settembre è necessario prenotarsi (sia per la partecipazione in sede, sia per quella in modalità zoom, collegandosi a https://zoom.us/j/95035317284 o telefonando al numero 02 00 66 72 45 e, quando richiesto, digitare il codice della riunione 95035317284 seguito per due volte dal tasto cancelletto #.

Lorenzo Pierobon

Musicoterapeuta, formatore e cantante specializzato nell’uso del canto armonico. Si dedica all'utilizzo della voce in tutte le sue modalità espressive in particolare alla improvvisazione informale, inoltre si occupa dei risvolti terapeutici e creativi della voce, del canto armonico e della terapia vibrazionale con gli armonici attraverso il metodo Vocal Harmonics in Motion ® (VHM ) e Voice healing. Considerato un “cantante atipico”, utilizza la voce in tutte le sue modalità espressive; ha al suo attivo diversi cd di musica ambient e sperimentale, performances, concerti e spettacoli teatrali che lo vedono impegnato sia come solista che in interazione con altre forme d’arte: danza, teatro, video, musica contemporanea e sperimentale. E' autore del libro "suoni dell'anima l'essenza nascosta della voce" (Minerva Edizioni) www.lorenzopierobon.com