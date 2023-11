Al via in Brianza il maxi cantiere da un milione e mezzo di euro

Saranno aperti a metà novembre i cantieri volti a potenziare il sistema fognario di Cascina Corrada, al confine di Usmate Velate con Vimercate. L’intervento, progettato e finanziato da BrianzAcque per un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro, ha come obiettivo quello di mitigare i problemi di insufficienza idraulica, causa di episodi di allagamenti in concomitanza con fenomeni di maltempo e di forti piogge.

I lavori coinvolgeranno via Donizetti e via Bellini. In particolare, è previsto lo smantellamento e la sostituzione (con contestuale potenziamento) delle condotte esistenti attraverso la posa di nuove tubature dotate di un diametro più ampio. L’operazione, che sarà realizzata con scavi a cielo aperto, avrà una durata di circa 9 mesi.

"Un investimento significativo, un intervento atteso dalla popolazione e ampiamente condiviso da sindaco e amministrazione Comunale. Riqualificare e aumentare la capacità di portata della rete fognaria significa fornire un importante contributo a contrasto di allagamenti, rigurgiti ed esondazioni" spiega il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci. "Ringrazio BrianzAcque per aver progettato e finanziato un intervento ormai necessario per migliorare la qualità di vita degli abitanti di Cascina Corrada. Abbiamo avuto modo di presentare il progetto alla cittadinanza, sottolineando la strategica importanza del cantiere" precisa poi il sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli.

L’intervento, messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, si svilupperà sulle due strade per una lunghezza complessiva di circa 726 metri. Ruspe ed escavatori entreranno in azione all’interno di un campo agricolo tra le via Mascagni e Donizetti per poi continuare lungo via Donizzetti e infine, in via Bellini. Una volta conclusi i lavori, BrianzAcque riasfalterà i tratti di arterie stradali coinvolti dalle attività di rinnovamento delle reti.