I due comuni brianzoli che si uniscono per aiutare la popolazione dell'Ucraina

L'unione fa la forza. Così che il comune di Usmate Velate ha deciso di sostenere un progetto solidale a favore dei profughi ucraini promosso dal comune di Brugherio. Una raccolta di cibo da destinare al campo profughi di Presov, in Slovacchia, dove stanno arrivando migliaia di donne e bambini che scappano dalla guerra.

La città slovacca - che dista poco più di 120 km dal confine con l'Ucraina - ha chiesto assistenza umanitaria per le persone che sono arrivate e intende anche supportare la cittadina ucraina di Mukachevo (con cui è gemellata) per dare aiuto umanitario a tutti i cittadini residenti. Una straordinaria risposta di generosità e umanità quella messa in piedi dalla cittadina slovacca che ha aperto le porte dei suoi alberghi e dei suoi palazzetti dello sport a chi sta scappando dai bombardamenti dei russi. Non solo. Sono tantissime le famiglie del posto che hanno aperto le porte delle loro case ai profughi.

Intanto anche la Brianza si mobilita e oltre al comune di Brugherio, anche quello di Usmate Velata ha deciso di aiutare il campo profughi di Presov. Da giovedì 10 marzo sarà possibile consegnare alla sede della protezione civile (in Comune, con ingresso dal cortile interno) alimenti non deperibili, prodotti per bambini, medicinali e generi per l’igiene personale. La raccolta avverrà martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30, il mercoledì dalle 18 alle 20. La raccolta viveri sarà gestita dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, col supporto di amministratori e di privati cittadini che si renderanno disponibili per il confezionamento degli scatoloni e la suddivisione del materiale raccolto.