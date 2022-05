La grande "piscina" sotterranea che raccoglie fino a 6 mila metri cubi di acqua piovana

Sotto la grande area verde di Rancate, a Concorezzo, adesso c'è una vasca volano. Una struttura in grado di incamerare fino a 6 mila metri cubi di acqua piovana a beneficio dell'intera frazione. Sotto quella grande area c'è un vero e proprio polmone idraulico che, quando piove, è in grado di raccogliere le acque meteoriche a beneficio dell’intera frazione e, in particolare delle vie fratelli Cervi e d’Azeglio che altrimenti finirebbero a mollo. Il progetto, studiato dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque che lo ha realizzato, non si è limitato al manufatto per la regimentazione delle acque, ma ha incluso una serie di altri interventi complementari, finalizzati all’eliminazione delle insufficienze idrauliche dell’agglomerato, dove sono presenti abitazioni e imprese. È stata così sistemata e potenziata la rete fognaria della zona di via fratelli Cervi, Salvo D’Acquisto e Torquato Tasso. Con l’obiettivo specifico di creare un volume di espansione delle acque di pioggia e alleggerire il collettore intercomunale. Brianzacque ha inoltre rifatto tratti dello stesso collettore per una lunghezza totale di quasi mezzo chilometro, dotandolo così di una maggiore capacità.

Quanto è costata

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, giovedì 12 maggio. L'opera è costata 2,6 milioni di euro. La vasca volano sorge proprio nel cuore del quartiere di Rancate: un bacino di laminazione in cemento armato, attrezzato con un impianto di rilancio dei reflui in fognatura e di un sistema interno di lavaggio automatico. E coperto comunque dal verde. “Nell’arco di un anno - spiega Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque - abbiamo costruito un’infrastruttura tanto attesa, quanto strategica a protezione del territorio e delle persone. Oltre a difendere dagli allagamenti una parte di Concorezzo, quest’opera è stata concepita con una funzione idraulica protettiva anche nei confronti del comune di Monza, con cui confina”.

"Un passo in avanti per i residenti"

Un progetto molto atteso dal comune di Concorezzo. "La vasca volano che inauguriamo, dopo solo un anno di lavori, andrà a risolvere il problema di allagamento che da anni interessa la zona di Rancate e di via fratelli Cervi - commenta il sindaco Mauro Capitanio -. Siamo certamente soddisfatti di potere, oggi, dare una risposta concreta alle giuste richieste di intervento da parte dei concorezzesi che vivono in questa zona”. “Un altro passo avanti per Concorezzo e per il territorio per rendere il servizio fognario più efficiente - ha aggiunto Roberto Borin, presidente di Ato -. Un’opera che tende a evitare situazioni di crisi come quelle verificatosi in passato”. “L’opera di Rancate - ha spiegato l’ingegner Massimiliano Ferazzini, direttore del settore Progettazione e Pianificazione Territoriale - si aggiunge al patrimonio di vasche volano che BrianzAcque, da circa un decennio, è impegnata a implementare: una strategia efficace per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e per rendere territori ad elevata densità abitativa e fortemente urbanizzati sempre più resilienti, riducendo il rischio idraulico. In questo modo, durante gli eventi piovosi intensi, le acque in eccesso vengono convogliate e incamerate temporaneamente nel mega invaso per poi essere rilasciate gradualmente a evento meteorico concluso.”

Il cantiere in 54 secondi

La costruzione della vasca è documentata da un filmato time-lapse, visibile sui profili Fb e Instragram di BrianzAcque e del comune di Concorezzo. Grazie a questa particolare tecnica cinematografica, in soli 54 secondi sono condensate le diverse fasi del cantiere, durato circa un anno, che, una dopo l’altra, hanno concorso alla realizzazione dell’importante bacino per la corretta gestione delle acque di pioggia.