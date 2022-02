Alla ricerca della casa di villeggiatura? C'è in vendita la Casa Bianca

Uno dei simboli della città, anche per la sua nobile posizione sul lungo lago di Como. Ma come si può notare dal cartello dell'agenzia Tettamanti Re, posto all'interno della sua recinzione, lo storico immobile è in vendita. La trattativa è riservata ma si può ben immaginare che la villa abbia un valore di mercato di diversi miioni di euro.

Come riferisce QuiComo il prestigioso ed elegante edificio, conosciuto a Como come “Casa Bianca” per il caratteristico rivestimento in marmo chiaro, sorge in posizione fronte lago ed è circondato da un giardino ed una corte a parcheggio di circa 1650 metri quadrati. La villa è accessibile da due ingressi carrai differenti: uno unisce la villa alla strada prospiciente il lago, l’altro collega invece la villa al centro città con un passaggio di servizio che porta attraverso la retrostante via Rubini alla limitrofa piazza Volta.

L’immobile si presenta su tre livelli fuori terra, più un piano interrato che è utilizzato come deposito. Il piano terra ed il primo piano, sono collegati internamente attraverso una grande e scenografica scala in marmo bianco di Carrara, e risultano la parte nobile dell’’edificio che si presenta molto curata nelle finiture e nella distribuzione interna. L’ultimo piano invece risulta anche indipendente disponendo di una propria scala e piccolo ascensore che in passato risultavano di servizio all’insieme. La villa di pregio dispone di tre differenti ingressi: uno principale sul prospetto fronte lago e due di servizio.

Prestigioso immobile indipendente sul lungo lago della città di Como disposto su 4 livelli, oltre a sottotetto, serviti da ascensore e scale, per complessivi 1.390 mq. coperti e 15,80 di balconi. Circa 350 mq per piano. Dotato di due accessi carrai, il giardino di 1.900 mq. offre un parcheggio per 17 posti auto. Location di lusso che si presta per elegante sede di rappresentanza, boutique hotel od esclusiva residenza privata. Vista lago.