La via di Monza che diventa Autodromo con cocktail ispirati al mondo dei motori

Il MiMo quest’anno esce dal circuito e raggiunge una delle vie più amate e frequentate. Non solo dai monzesi. Tappa in via Bergamo per Milano Monza Open-Air Motor Show che si svolgerà per il terzo anno tra Milano e Monza dal 16 al 18 giugno. E questa volta le auto arriveranno anche nella via della movida: dalle 18 di domenica 18 giugno il borgo sarà “invaso” da auto e moto storiche.

L’evento è stato promosso dai commercianti della via in collaborazione con Confcommercio, l’Autodromo, il MiMo e con il patrocinio del comune. In mostra 11 auto storiche e 7 Vespe che si potranno ammirare lungo tutto il borgo. Ma non solo. L’artista Felice Battiloro, già salito alla ribalta delle cronache nazionali per i suoi manifesti realizzati in collaborazione con i ragazzi autistici di FacciaVista, trasformerà gli pneumatici in opere d’arte. Totem a tutto gas dove sarà possibile ammirare con scritte ispirate al mondo dell’automobilismo ma – come nello stile di Battiloro – declinate ai sentimenti e all’amore per la vita. Inoltre, per l’occasione, i locali delle via prepareranno cocktail ispirati al mondo dei motori.