La strada di Monza con il record di buche dove i lavoratori rischiano ogni giorno di rovinare l'auto

Sos buche in via Carrà. Ogni giorno i lavoratori di Sangalli, ma anche gli utenti che si rivolgono all’impresa che si occupa della pulizia delle strade e del ritiro dei rifiuti, rischiano di spaccare gomme e cerchioni dell’auto, o anche peggio.

Un problema annoso quello dell’asfaltatura in via Carrà. Un problema che nei giorni scorsi è stato riproposto anche sui social da una donna che, non avendo ricevuto risposte dagli uffici comunali ai quali aveva già segnalato la problematica, ha sperato nel miracolo della rete. Un post sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” dove la monzese racconta i rischi che ogni giorno affronta quando, con la sua auto, percorre la via che costeggia viale delle Industrie. La donna, che lavora in via Carrà, ha spiegato che “la mattina mi auguro sempre di raggiungere l'ufficio con ancora tutte e quattro le gomme della macchina intere. Questa è la situazione attuale che peggiora di giorno in giorno perché la pioggia allarga le buche che vengono solo rattoppate senza procedere a riasfaltare. È una via dove passano mezzi pesanti e camion della spazzatura per centinaia di volte al giorno senza sosta. A parte segnalare sul sito con apposito modulo cosa si può fare?”.

Le segnalazioni, la monzese, le ha già fatte e chi solleva il problema che forse quella è una via privata la donna ricorda che, pur avendo denunciato la situazione agli uffici di piazza Trento e Trieste, ad oggi non le sono giunte ancora indicazioni in merito a chi rivolgersi qualora la riasfaltatura non dovesse essere di competenza comunale. Il problema delle buche in città nelle ultime settimane è peggiorato, complice anche la pioggia. L’assessore alla Viabilità Giada Turato aveva fin da subito sollecitato i cittadini a segnalare il problema, non solo sui social, ma anche all’ufficio strade compilando l’apposito form (ecco il link dove trovarlo).

E per chi invece a causa delle buche danneggia l’auto, o ancora peggio, resta ferito in cadute su marciapiedi o in incidenti stradali allora è possibile rivolgersi all’ufficio Assicurazioni del Comune di Monza. “Si informa che l'ufficio Assicurazioni riceve il pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – si legge sul sito Internet del comune di Monza -. Si invita comunque a prediligere l'accesso al servizio mediante i canali telefonici e on line già in uso e a presentare le richieste di risarcimento tramite la modalità di caricamento online, registrandosi al servizio utilizzando un apposito form. Se si sono subiti dei danni materiali per cui il Comune potrebbe essere responsabile civilmente, può essere richiesto il risarcimento del danno".

