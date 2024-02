Danni a causa delle buche: a chi rivolgersi per chiedere il risarcimento

Le strade di Monza negli ultimi giorni sono diventate una groviera. A causa delle piogge di settimana scorsa sui gruppi social di Monza è un continuo segnalare le strade dove bisogna prestare attenzione. I due casi più eclatanti sono quelli di viale delle Industrie dove dalla giornata di sabato si era aperta una voragine con decine di automobilisti che finendoci dentro hanno bucato le gomme o nei casi peggiori danneggiato più seriamente la vettura; e quella di via Borgazzi dove la voragine è segnalata con frecce rosse sull’asfalto e un birillo nella buca.

L’assessore Marco Lamperti, in un post pubblicato su “Sei di Monza se…” proprio in merito alle buche in città, ha specificato che la denuncia va fatta all’ufficio Risarcimento danni del Comune di Monza (questo è il link). Prima, logicamente, va fatta segnalazione alla propria assicurazione. “Si informa che l'ufficio Assicurazioni riceve il pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – si legge sul sito Internet del comune di Monza -. Si invita comunque a prediligere l'accesso al servizio mediante i canali telefonici e on line già in uso e a presentare le richieste di risarcimento tramite la modalità di caricamento online, registrandosi al servizio utilizzando un apposito form. Se si sono subiti dei danni materiali per cui il Comune potrebbe essere responsabile civilmente, può essere richiesto il risarcimento del danno".