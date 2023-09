Quel passaggio verde scambiato per discarica e i cittadini protestano

Un passaggio verde che collega due vie e molto utilizzato anche come passeggiata per gli amici a quattro zampe. Ma c'è chi, da qualche tempo, quell'angolo di Monza che collega la via Eraclito con la via Negrelli, lo utilizza come discarica a cielo aperto.

Lì, come ci mostra la foto inviata da un residente, tra l'erba alta vengono abbandonati i rifiuti: un passeggino e persino sacchi di plastica contenenti materiale che probabilmente qualcuno invece di esporre davanti alla propria abitazione nei giorni di ritiro della raccolta differenziata o di portarli direttamente in discarica, ha pensato bene di lasciarli in quell'angolo della città, proprio a ridosso di un condominio.

I residenti hanno subito segnalato il problema e sollecitato da diverso tempo il ritiro di quel materiale, ma ad oggi senza successo. Una via che anche in passato era stata "scelta" per abbandonare i rifiuti. Proprio pochi metri più in là da quel muretto qualcuni aveva scambiato il marciapiede come discarica.