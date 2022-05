Perché la Villa Reale si illuminerà di viola

“Illuminiamo la fibromialgia”, è questo lo slogan proposto dal CFUI, il Comitato Fibromialgici Uniti d’Italia, per celebrare la Giornata Mondiale della Fibromialgia in programma il prossimo 12 maggio.

E a Monza, per sensibilizzare la popolazione e dare un sostegno per poter tutelare i bisogni dei cittadini più fragili, la Villa Reale si illuminerà di viola. L'amministrazione comunale ha accolto la proposta del comitato illuminando di colore viola la Reggia di Monza per accendere i riflettori sul riconoscimento della malattia e sensibilizzare la cittadinanza a prendere consapevolezza riguardo questa sindrome cronica ed invalidante.

Che cos'è la fibromialgia

La fibromialgia è una malattia che colpisce tra il 2% e il 4% della popolazione. La maggioranza delle persone che ne soffrono sono donne con un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. (2020, fonte: Humanitas Salute anno 2020, giornale online edito dall’omonimo ospedale italiano dedicato ai temi della salute, della sanità e del benessere).