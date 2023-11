Nel cimitero brianzolo scatta il divieto (con tanto di cartello) di giocare a pallone

Ci sono fatti che, per quanto possano sembrare ovvi e scontati, spesso non sono tali.

Si guardi per esempio a quanto è accade nel cimitero di Villasanta, dove in una delle aree verdi del camposanto è apparso un cartello con il divieto di giocare a pallone, così come si evince dalla foto postata da un utente sulla pagina Facebook di "Sei di Villasanta se...". "Siamo arrivati al punto che bisogna mettere il divieto di giocare a pallone nelle aiuole del cimitero. Che tristezza!" il commento dell'utente alla vista del cartello posto dal comune come monito, evidentemente, per coloro che anche all'interno del camposanto fossero presi dall'idea di farsi una partita a calcio.

Il diktat contro il gioco del pallone nelle aree pubbliche, a Villasanta non è nuovo. Ancora nel 2013, infatti, l'allora giunta villasantese era stata fra le prime, insieme a quelle di altri comuni italiani, a vietare l'uso del pallone nella piazza del comune. Lo scorso anno, nella stessa piazza (come in altre della città) è stata pure attivata una telecamere parlante che, fra gli avvisi diffusi alla cittadinanza, rimarca appunto anche il divieto di giocare a pallone davanti al municipio.

La risposta al post degli utenti della pagina Facebook locale appare comunque unanime: "Il divieto mi sembra il minimo.... - si legge non caso fra i commenti - il cimitero è un luogo sacro non si capisce il motivo per il quale ci si debba giocare giocare a calcio". Scontato? Evidentemente no.