Il comune brianzolo dove in centro le auto vanno a 30 km/h

A Vimercate in centro si potrà circolare in auto. Ma a passo d'uomo. L'annuncio direttamente da parte del sindaco Francesco Cereda che sulla sua pagina Facebook spiega l’introduzione del provvedimento che non vieta la circolazione delle auto in centro, ma al tempo stesso ne limita la velocità garantendo così passeggiate sicure ai pedoni e ai ciclisti.

"Fra qualche settimana entrerà in funzione la nuova zona 30 che abbiamo voluto per tutto il centro di Vimercate - spiega il primo cittadino -. La vivibilità delle nostre città passa anche per un ridimensionamento del ruolo delle auto negli spazi pubblici, sia a livello di occupazione fisica dello spazio, sia a livello di percezione di centralità nella progettazione degli spazi stessi. L'istituzione di una zona 30 serve non solo a migliorare la sicurezza della fruizione ciclopedonale del centro e a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, ma anche a recuperare nuovi spazi per l'utenza non motorizzata".

È prevista anche una riorganizzazione degli spazi a favore di pedoni e di ciclisti. "Ad esempio nel primo tratto di via Vittorio Emanuele II i parcheggi a spina di pesce presenti attualmente verranno arretrati verso la carreggiata recuperando così uno spazio tra i parcheggi stessi e i marciapiedi per realizzare una pista ciclabile - precisa -. Insieme alla zona 30 verranno realizzati anche una serie di interventi volti alla moderazione del traffico come nuovi attraversamenti ciclopedonali, percorsi riservati ai pedoni e l’implementazione di stalli per parcheggiare le moto".