La dea bendata bacia ancora la Brianza

Il lotto bacia la Brianza e precisamente Nova Milanese. Si brinda nel comune brianzolo dove ieri sera, con una giocata di soli 8 euro il vincitore si è portato a casa quasi 15mila euro (per l’esattezza 14.750).

Come riporta AgiMeg l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito vincite per ben 10,2 milioni di euro, cifra davvero molto elevata rispetto ai normali concorsi. A sbancare il Lotto è stata la ruota di Milano ed in particolare il ritorno dell’attesissimo 6 numero che, con 131 estrazioni di ritardo, era quello più atteso. Ben la metà delle dieci vincite più alte ottenute in Italia nell’ultima estrazione riguardano proprio il 6 su Milano. La più elevata riguarda un giocatore di Crotone che puntando 28 euro, divisi tra le sorti di ambo e terno, sui numeri 6-17-68 su Milano, si è portato a casa una vincita di ben 49.500 euro.

Un giocatore di Alba (in provincia di Cuneo), grazie ad una giocata sui numeri, sempre sulla ruota di Milano, 6-17-28-34, ha incassato 17.125 euro. Con lo stesso terno della prima vincita, vale a dire 6-17-68, ma con una giocata di soli 8 euro, un appassionato di Nova Milanese, in provincia di Monza-Brianza, si è portato a casa 14.750 euro.

Anche i 10.575 euro vinti a Settimo Milanese ed i 9.750 euro incassati da un giocato di Novate Milanese, entrambi con giocate riguardanti il 6 su Milano.