Brianza fortunata: vinti oltre 140mila euro al lotto

La Brianza è stata ancora baciata dalla dea bendata. A Monza si brinda: nel capoluogo brianzolo la vincita più alta grazie ad un terno da 118.750 euro, ottenuta giocando 50 euro equamente divisi tra ambo e terno sui numeri 13-17-19. La vincita è avvenuta nella tabaccheria Peveri di via Goldoni, dove già in passato erano state vinte importanti somme, l'ultima alla fine di marzo.

Come riferisce Agimeg gli stessi numeri erano presenti nella vincita da 25mila euro centrata a Carate Brianza. Altri 25mila euro a Sesto Calende in provincia di Varese e 23.750 euro sono stati vinti a Castelcovati, in provincia di Brescia. In totale la Lombardia, nell’ultima estrazione, ha registrato premi totali al Lotto per oltre 2 milioni di euro. Da notare che nella Top Ten delle vincite più alte ben cinque sono state ottenute sulla ruota di Milano.