Per la festa della mamma visite senologiche gratuite: ecco dove e quando

Fare prevenzione è importante. Ed è per questo che la onlus Salute Donna, fondata e guidata da Anna Mancuso, in occasione della festa della mamma ha deciso di dare l'opportunità a tutte le donne (e dunque anche a tutte le mamme) di effettuare una visita senologica totalmente gratuita. Senza doversi recare in ospedale o in ambulatorio.

L'ormai famoso camper della prevenzione scenderà infatti in piazza a Monza, e più precisamente in piazza Roma, nella giornata di giovedì 11 maggio, dalle 9 alle 18, mettendo a disposizione delle utenti la sua équipe di professionisti. Per informazioni e per prenotare le visite sarà sufficiente chiamare il numero 351.8817799 o scrivere a sezionemonza@salutedonnaonlus.it.

L’associazione Salute Donna onlus è nata nel 1995 all'interno della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori per volontà della fondatrice Annamaria Mancuso, colpita da un tumore al seno all’età di 32 anni. E' poi cresciuta rapidamente su tutto il territorio nazionale grazie all'impegno di specialisti e volontari che con alto profilo professionale e umano hanno affiancato le numerose attività dell’associazione. Per il suo importante impegno in campo sociale, Salute Donna negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, non ultimo l’attestato di benemerenza civica assegnatole nel 2004 dal sindaco di Milano in occasione della consegna degli Ambrogini d’oro. Salute Donna onlus oggi è presente nelle maggiori città in Lombardia, in Emilia Romagna, nel Lazio; in Abruzzo, in Campania, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna.