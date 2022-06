Arriva la Woodstock brianzola: 3 giorni di musica, ma la droga è bandita

Musica, spettacoli, divertimento, buon cibo. Una sorta di Woodstock brianzola dove, però, è bandita la droga anche perché l'iniziativa si svolge all'interno di un centro specializzato per il trattamento delle dipendenze.

Si intitola "Cufstock Music Festival" la rassegna che si terrà a Limbiate dal 10 al 12 giugno nel pratone di Mombello (via Garibaldi 33/e) all’interno del centro Umberto Fazzone. L’evento - unico nel suo genere in Lombardia - è organizzato dalla Fondazione Eris, Ente polispecialistico accreditato per il trattamento delle dipendenze, che ogni mese cura oltre mille persone nei suoi tre centri di Milano, Meda e Limbiate.

“La manifestazione è aperta a tutti - spiega Pietro Farneti, consigliere delegato di Fondazione Eris - un’occasione per stare insieme, ascoltare buona musica, ridere con i comici di talento che si alterneranno sul palco, godere dei numerosi ettari di natura in cui è immersa la nostra struttura (dove è già attivo un maneggio con circa 30 cavalli), ma soprattutto è un’opportunità per conoscere il nostro lavoro”.

Le comunità terapeutiche di Fondazione Eris, infatti, sono luoghi aperti dove chi si sta impegnando in un percorso di recupero dal tunnel della droga e dell’alcol ha la possibilità di interagire e darsi da fare, in un ambiente piacevole e stimolante. “A Limbiate - prosegue Farneti - stiamo recuperando buona parte dell’ex struttura dell’ospedale psichiatrico, per farne un’eccellenza nazionale nell’ambito del trattamento delle dipendenze da sostanze. A breve fonderemo anche una cooperativa sociale agricola, destinata da un lato ad offrire opportunità di lavoro alle persone svantaggiate e dall’altro a sfruttare ancora meglio l’incredibile polmone verde che abbraccia il Centro Umberto Fazzone attraverso produzioni a chilometro zero”.

Ecco il programma della manifestazione. Il 10 giugno dalle 20.30 sul palco sarà una non-stop di band emergenti, l'11 giugno dalle 21.30 serata cabaret con “I Tre Jollie” vincitori di Italia’s Got Talent, “Le Scemette” direttamente da Zelig e la straordinaria partecipazione del grande duo Ale & Franz. Presenta la serata: Franco Rossi da Colorado. Gran finale domenica 12 alle 21.30 con la musica di Mayta unplugged e con il concerto di Big Boy (la splendida voce soul italo americana già vincitrice di Amici) e Arco, già vincitore della categoria giovani del Festival di Sanremo nel 2012. Tutti i giorni è attivo un servizio ristoro a cura del country restaurant Home

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Per informazioni: cufstock@fondazioneeris.it