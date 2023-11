25 fermate e meno di un'ora per arrivare dalla Brianza a Milano: a che punto è la metrotranvia

La consegna delle aree interessate dal progetto per la realizzazione della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano, attraversando 8 comuni, da Seregno al Parco Nord, era avvenuta lo scorso 15 marzo. E attualmente in Brianza sono stati allestiti cantieri a Seregno e a Desio. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e la necessità di ridurre i disagi per le imprese è stato un incontro tenutosi fra Città Metropolitana di Milano e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con l’Associazione territoriale Confcommercio dell’Alta Brianza.

All’incontro, promosso dalla Città Metropolitana, hanno preso parte la consigliera delegata alle infrastrutture della Città Metropolitana Daniela Caputo; l’ingegner Matteo Colombo di MM (direttore dei lavori della Metrotranvia); il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri con il segretario dell’Associazione territoriale Confcommercio dell’Alta Brianza Simone Errico.

Nel corso della riunione sono state illustrate le cantierizzazioni attive e le relative criticità emerse, spiegano da Confoommercio. Sono inoltre state analizzate le fasi del progetto, si è discusso del cronoprogramma – che verrà aggiornato - e si è parlato dell’impatto dei cantieri per la viabilità.

"Da parte di Confcommercio è stata manifestata la necessità di avere una situazione aggiornata per informare le imprese del territorio: ad oggi, nei comuni di Desio e Seregno, sono presenti i cantieri per la rimozione dei binari esistenti, ma non sono in corso lavori. Incidono l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperire mano d’opera" si legge nella nota.

“L'attenzione verso le imprese presenti su tutta l'asse interessata dai lavori della metrotranvia è la nostra priorità” ha detto Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. “Per questo abbiamo chiesto a Città Metropolitana garanzie sull’avanzamento dell’opera e ribadito la necessità di ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali in prossimità dei cantieri”.

Il progetto: 25 fermate e 14 km di tracciato attraverso 8 comuni

Poco più di 14 chilometri di tracciato, 8 comuni coinvolti e 25 fermate. Per arrivare a Milano dalla Brianza con la nuova metrotranvia ci vorrà meno di un'ora. E il primo viaggio sarà possibile non prima di tre anni con una stima di termine lavori a 38 mesi. L'opera prenderà il posto della dismessa tranvia extraurbana Milano Desio, con prolungamento a Seregno stazione RFI / FNM. E' prevista la demolizione del dismesso impianto tranviario, con il rifacimento integrale dell'attuale struttura di armamento e trazione elettrica oltre all’installazione dell’innovativa tecnologia impiantistica e di segnalamento. Nella prima parte, da Parco Nord a Paderno Dugnano località Calderara (7,9 km), sarà a doppio binario mentre una seconda parte della linea, da Calderara a Seregno FS (6,4 km) sarà a singolo binario con raddoppi agli incroci. Le fermate saranno 25, poste a una distanza di circa mezzo chilometro e situate tra Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio, Seregno. E a Desio saranno sette, come emerso dall'incontro pubblico sul tema che si è tenuto nella serata di lunedì 21 febbraio.

Dalla stazione di Seregno partiranno e arriveranno corse (tram bidirezionali di nuova acquisizione) da e per Milano Maciachini M3 con un tempo di viaggio di 58 minuti. Dal centro di Desio (Desio Stadio) a Milano Maciachini il tempo di viaggio risulta di 45 minuti. La velocità commerciale della linea (tenendo conto dei tempi tecnici e delle soste per le fermate) è stimata in di 20 Km/h.

La linea è in grado di soddisfare una frequenza massima di 10 minuti nell’ora di punta tra Paderno Dugnano e Seregno, mentre non presenta vincoli alla frequenza di passaggio tra Paderno Dugnano e Milano. Al momento sono previsti tram ogni 5 minuti nella fascia di punta nella tratta tra Milano e Paderno e tram ogni 10 minuti nella fascia di punta e 30 minuti nella fascia di morbida nella tratta tra Paderno e Seregno.