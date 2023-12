Pestato a sangue un uomo: scattano le manette per 4 giovanissimi (3 minorenni)

Scattano le manette per 4 giovani, un ventenne e 3 minorenni indagati per tentato omicidio in concorso. I fatti risalgono allo scorso Capodanno a Meda quando i 4 giovani avrebbero aggredito brutalmente un 34enne originario del Pakistan lasciandolo privo di sensi e in una pozza di sangue in mezzo alla strada. A trovarlo dopo poche ore un passante che aveva dato l’allarme credendo che fosse un uomo ubriaco. Ma l’uomo presentava anche ferite di arma da taglio. È stato subito trasferito in codice rosso al Niguarda di Milano con una prognosi di 30 giorni.

A quasi un anno da quella drammatica aggressione i carabinieri hanno arrestato i presunti aggressori. Si tratta di quattro giovanissimi, tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto all’alba di martedì 12 dicembre: nelle province di Monza Brianza e Como, i carabinieri della Compagnia di Seregno, coadiuvati in fase esecutiva dai comandi Arma competenti per territorio, hanno arrestato tre minorenni e un ventenne, in esecuzione di due ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere emesse rispettivamente dagli uffici del gip del tribunale di Monza e per quello minorenni di Milano su richiesta della procura della Repubblica di Monza e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la prospettazione accusatoria ritenuta valida dai giudici cautelari, i quattro ragazzi agendo in gruppo e per futili ed occasionali motivi, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno avrebbero aggredito due pakistani. Uno è riuscito a scappare, l’altro invece è rimasto gravemente ferito. I carabinieri sono riusciti a risalire ai quattro presunti responsabili grazie alle dichiarazioni di altri giovani presenti, nonostante una iniziale reticenza, e alle intercettazioni ambientali e telefoniche.