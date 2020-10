Monza, maxi operazione antidroga della polizia di Stato: 53 arresti

Oltre cinquanta misure cautelari e droga venduta per oltre 500mila euro. Questi, in sintesi, i numeri dell'indagine "Dedalo" condotta dalla Questura di Monza.

La Squadra Mobile in collaborazione con personale di altre Squadre Mobili del Nord Italia, dei Reparti Prevenzione Crimine del Nord e Centro Italia, oltre ad unità Cinofile e del Reparto Volo, nella giornata di martedì ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare a carico di 53 soggetti, tutti cittadini stranieri originari dell'Africa, emessa dal gip del Tribunale di Monza.

Si tratta di 31 cittadini provenienti dal Gambia, 3 dalla Nigeria, 3 dal Senegal, 2 dalla Guinea, 1 dalla Mauritania ed 1 dal Mali, per la maggior parte richiedenti asilo, e dal Nordafrica (19 dal Marocco). Secondo quanto emerso molti dei soggetti sarebbero stati attivi nell'area di via Azzone Visconti. Nell'ambito dell'indagine sono stati contestati circa 4mila episodi di cessione o detenzione di sostanze stupefacenti che vanno dalla singola dose al chilo di cocaina o ai 10 chili di hashish, per un valore complessivo quantificabile in almeno 500 mila euro.

Seguiranno aggiornamenti,