L'auto parcheggiata sotto casa e cannibalizzata dai ladri nella notte

Senza più i pezzi del motore, con il cofano cannibalizzato e una portiera portata via. Vetri sul sedile e pezzi carrozzeria spariti nel nulla. E' stato così che nei giorni scorsi un cittadino si è ritrovato l'auto sotto casa quando la mattina, dopo averla parcheggiata la sera prima in strada, è uscito per salire a bordo. Cannibalizzata e inutilizzabile.

E' accaduto a Vimercate, in via Molinetto. Quando l'uomo ha visto la sua Ford Tourneo cannibalizzata e devastata dai ladri non ha potuto fare altro che contattare un servizio di soccorso stradale per spostare l'auto che non poteva essere messa più in moto proprio perchè ormai senza pezzi.

Una amara sorpresa che all'uomo costerà, purtroppo, molto nella riparazione dei danni. Non si tratta dell'unico caso verificatosi negli ultimi tempi in Brianza.

Diverse segnalazioni tempo fa erano giunte anche da Seregno dove un uomo dopo essere tornato a prendere il suo suv, un'Audi Q5, nel parcheggio dove l'aveva lasciato ha trovato la vettura cannibalizzata con 20mila euro di danni. E in attesa delle riparazioni è rimasto a piedi per due mesi. In città, al termine di una rapida indagine iniziata proprio in seguito all'escalation di furti a bordo delle autovetture di pezzi di carrozzeria e motore o pneumatici nei parcheggi cittadini, carabinieri e polizia locale erano riusciti a individuare il presunto responsabile sorprenddolo con documenti falsi (che gli sono costati l'arresto) e il kit del "mestiere".