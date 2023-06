C’era uno strano odore nel cortile. Persistente e nauseabondo. A quel punto un inquilino ha cercato di capire che cosa fosse. La puzza proveniva dal sottoscala di un rudere presente all'interno del plesso. Il sottoscala era chiuso con alcune assi di legno. Quando le ha tolte è stato travolto da un odore terribile. Lì, nell’anfratto, erano stati nascosti alcuni sacchi neri: che cosa ci sia dentro non si sa, molto probabilmente materiale ormai andato in putrefazione.

Il fatto è accaduto in una casa di corte di Barlassina ed è stato denunciato sulla pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni… (ditelo al Trenta)". Una carrellata di foto che dimostrano lo stato di degrado di quel complesso e che ha fatto emergere un problema che da molti anni si trascina. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday una dei residenti esasperata da questa situazione.

“La scoperta dei sacchi di immondizia è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso - racconta -. Per anni abbiamo portato pazienza, abbiamo atteso e sperato che la situazione migliorasse e che gli interventi che ci erano stati promessi dai proprietari dell’immobile molti anni fa quando abbiamo comprato casa venissero eseguiti. Ma adesso basta: siamo stanchi di sopportare questo degrado, di vivere in appartamenti ristrutturati ma di avere sulle scale e nel cortile topi, bisce, escrementi di piccioni ovunque. Abbiamo vergogna di invitare parenti e amici a casa, e questa casa non riusciamo neppure a venderla perché, vista la situazione fatiscente di una parte dello stabile, anche se l’interno del nostro appartamento è in ordine nessuno lo vuole acquistare".

La donna, che ha 60 anni e vive con il marito che ha seri problemi di salute, dopo anni di silenzio e di pazienza ha deciso di uscire allo scoperto, postando sul noto gruppo Facebook di Barlassina quelle immagini. “Non si può andare avanti così - conclude -. Mi ritrovo grossi ratti sulle scale, escrementi nel cortile e adesso la scoperta di sacchi maleodoranti nascosti nei sottoscala. Ora non è più una questione di decoro, ma di igiene e di salute. In passato avevo inviato anche raccomandate agli uffici comunali competenti, comunicando il problema ma senza ottenere risposte. Sono usciti anche gli addetti dell’Ufficio d’igiene, ma la situazione non è stata risolta. Poi, anche per vergogna, non ho più denunciato. Ma adesso non ce la faccio più: ecco dove siamo costretti a vivere".