Il comune brianzolo dove forze dell'ordine e cittadini combatto insieme il degrado

E? stato organizzato nel fine settimana presso l?ex Centro stile in via Bramante-Giotto un?operazione speciale gestito della polizia locale, ai carabinieri di Desio, insieme ai rispettivi comandanti e al sindaco Simone Gargiulo e al vicesindaco e assessore alla sicurezza, Andrea Villa. L?intento è stato quello di continuare a verificare situazioni di illegalità o che necessitino interventi, in applicazione della recente ordinanza comunale che vieta l?ingresso nell?immobile a persone non autorizzate. È infatti di due giorni fa la denuncia ai carabinieri da parte dell'amministratore dell?immobile, Walter Restori, per danneggiamento della recinzione.

Rinsaldare la cooperazione

?Il sopralluogo è stata l?occasione per rinsaldare la cooperazione delle fonde dell?ordine nel monitoraggio attivo dell?immobile, tra queste il comando di polizia locale che, con la collaborazione attiva dell?amministratore dell?immobile, che ha prontamente segnalato la necessita di intervento, sta operando insieme ai carabinieri, con tempestività e precisione. L?intervento ha dato esito negativo per quanto riguarda accessi, permanenze e attività all?interno dell?immobile, in contrasto a quanto stabilità dell?ordinanza. Il periodo che ancora dovrà trascorrere fino alla conclusione delle operazioni di vendita e conseguente avvio lavori per la ristrutturazione dell?ex Centro Stile, non è prevedibile, agli abitanti di piazza Giotto possono contare sull?attenzione constante dell?amministrazione comunale e di tutte le forze dell?ordine?.

Straordinaria raccolta di rifiuti abbandonati

Sempre nei giorni scorsi in piazza Giotto, è presente anche Gelsia ambiente, che sta realizzando, in accordo con l'amministrazione comunale, una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e una iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul corretto conferimento di Raee, e particolari rifiuti quali lampadine, batterie e l'olio esausto (per il quale recentemente, anche nel quartiere San Giorgio, è stato installato un punto di raccolta). Obiettivo: evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti in una area come quella di piazza Giotto, particolarmente delicata, anche per la presenza dell'immobile ex Centro Stile.

Al fianco dei cittadini

?Sensibilizzare i cittadini ed essere al loro fianco, semplificando e supportando i comportamenti civici più corretti e la migliore modalità per stringere alleanze e rinsaldare la fiducia reciproca ? hanno ribadito il sindaco e il suo vice Andrea Villa ? oggi siano qui perché, insieme alle forze dell?ordine e ai cittadini, vogliamo testimoniare l?importane della responsabilità individuale, ciascuno per il proprio ruolo, nel prevenire e contrastare qualunque situazione di degrado in città?.