Che fine ha fatto il cervo nel Parco di Monza? Cosa fare se si avvista l'animale

Un cervo ha attraversato il Parco di Monza. E forse l'animale potrebbe essere ancora da qualche parte, tra gli alberi del polmone verde. Le segnalazioni relative all'avvistamento dell'esemplare maschio si sono susseguite nella giornata di martedì a partire dalla mattinata.

Il cervo è stato notato da alcuni cittadini a passeggio nell'area nord del Parco di Monza, vicino all'osteria del dosso e al Mulino San Giorgio. E poi immortalato da un nostro lettore nei pressi della recinzione metallica della parabolica. E' apparso spaventato e disorientato, mentre correva tra i sentieri, saltava ostacoli e poi si inoltrava nella boscaglia.

In seguito alle segnalazioni il consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha disposto alcune verifiche e i tecnici si sono messi sulle tracce dell'animale. In campo anche la polizia provinciale: al momento l'animale non è stato recuperato e non ci sono state più nemmeno segnalazioni di avvistamenti. Il cervo - arrivato chissà da dove, dal Lecchese o dal Comasco e dalla zona di Bergamo - potrebbe aver attraversato il nostro Parco ed essersi già diretto altrove. La stagione degli amori, conosciuta come periodo dei bramiti, si è appena conclusa e l'esemplare potrebbe vagare in maniera solitaria.

Cosa fare se si avvista il cervo

Al momento del cervo sembra non esserci più nessuna traccia e gli agenti della polizia provinciale non hanno più avuto ulteriori segnalazioni di avvistamento dopo martedì. Chi dovesse vedere l'animale aggirarsi nel parco o nei pressi di arterie stradali può contattare il numero 0362641725 negli orari di reperibilità del centralino o segnalarlo al 112. Il consiglio delle autorità è di non avvicinarlo, spaventarlo o tentare di inseguirlo. E' necessario non turbare l'animale e lasciarlo il più calmo e tranquillo possibile.