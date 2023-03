"Divertitevi, ma raccogliete anche la vostra immondizia"

“È sempre peggio. C'è un degrado e una mancanza di educazione da far paura. Anche nei piccoli gesti”. È stanca e demoralizzata la monzese che questa mattina ha inviato alla redazione di MonzaToday l'immagine di una serata di festa alcolica davanti all'ingresso del teatro Binario 7. Bottiglie abbandonate per terra, alcune anche rotte. E poi bicchieri di plastica e sacchetti con i resti di cibo.

Nulla di nuovo sotto il sole: è da anni che i cittadini segnalano, fotografano e denunciano i 'resti' della malamovida in città. Accanto agli atti di vandalismo come quello compiuto stanotte ai danni della vetrata della cabina telefonica in centro andata completamente in frantumi, ci sono anche le mini discariche abusive che ogni weekend vengono abbandonate. Il piazzale con le panchine davanti al Binario 7 non è l'unico: file di bottiglie anche in frantumi si ritrovano puntualmente davanti ai giardinetti del Nei, nella piazza davanti alla Rinascente, e in alcuni giardinetti della città dove i gruppi di ragazzi si ritrovano per banchettare e bere. Senza, però, lasciare pulito. Anzi spesso in preda ai fumi dell'alcol gettano le bottiglie per terra e spaccandole in mille pezzi.