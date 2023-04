"Sporco, degrado e quella stagnola bruciata a terra": la piazza e il parcheggio diventati un incubo

Lo slalom tra la spazzatura, le cartacce e i pezzi di alluminio "bruciacchiati", segno che qualcuno forse quelle scale che portano al parcheggio sotterraneo a due passi dal centro di Monza le utilizza anche per fare altro.

"È insopportabile il degrado e l'incuria nel centro di Monza del parcheggio sotteraneo a pagamento di piazza Cambiaghi". La denuncia arriva da una cittadina che ha segnalato il disagio nella frequentazione dell'area. "Di settimana in settimana aumentano la quantità di cartine d'alluminio con delle strisce bruciacchiate nere e altro indescrivibile sporco accompagnato da odori nauseabondi" denuncia la signora, chiedendo maggiore sicurezza e controlli.

Nell'area monzese, già attenzionata dalle forze dell'ordine, ciclicamente sono stati effettuati interventi di controllo, sanificazione e sgombero. Qui qualche settimana fa la polizia aveva sanzionato due uomini per ubriachezza molesta e trovato un uomo in possesso di un coltello. E ancora si erano susseguite le segnalazioni per l'esistenza di vespasiani a cielo aperto con persone intente a fer i propri bisogni in piazza, materassi e accumulo di rifiuti.

L'allarme dei residenti: "Degrado sotto i portici"

"Purtroppo siamo tornati al passato. Fortunatamente pare che il mercato della droga si sia trasferito altrove, ma purtroppo il degrado è ritornato sotto ai portici" hanno commentato i residenti di piazza Cambiaghi che da tempo convivono con la situazione e chiedono interventi.

"Di nuovo occupati da alcuni senzatetto che lo hanno trasformato nella loro dimora. Persone che dormono, mangiano, fanno i bisogni. Siamo ritornati ai tempi in cui i lavoratori e i residenti la mattina incontrano sotto i portici persone che dormono" hanno aggiunto. Qualche mese fa, a metà novembre, l'ultimo sgombero. Ma una decina di giorni dopo la situazione sembrava essere tornata già la stessa con l'area nuovamente occupata da bivacchi. Il 10 novembre scorso la polizia locale aveva sgomberato piazza Cambiaghi facendo allontanare i senzatetto che - da anni - hanno trasformato i portici della piazza a pochi passi dal Duomo nella loro dimora. Con loro gli assistenti sociali che avevano cercato di intercettare i senzatetto, già noti ai servizi comunali, e avevano tentato di convincerli ad accedere al dormitorio di Spazio 37. Un consiglio che, però non sarebbe stato preso in considerazione, con il ritorno di alcune persone senza fissa dimora nella centralissima piazza del parcheggio monzese. E gli agenti della polizia locale, insieme a due pattuglie dei carabinieri del Radiomobile di Monza, intervenuti per allontanarli lunedì 21 novembre. In occasione di diversi controlli delle forze dell'ordine sono stati adottati provvedimenti di allontanamento, denunce e sanzioni anche negli ultimi mesi.