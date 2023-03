In Brianza rubano persino le transenne

In Brianza non ci sono solo ladri d'auto, di pezzi di ricambio, di biciclette, di rame. Ma esistono anche i ladri di transenne. Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Caponago. Qualcuno ha rubato 2 transenne all'incrocio tra via Senatore Simonetta e via Casati. Ma gli agenti della polizia locale di Caponago, guidati dal comandante Gabriele Garberoglio, sono già sulle tracce del ladro. Il tutto grazie al sistema di videosorveglianza presente nel piccolo comune del Vimercatese dove sono state installate 60 telecamere e 18 varchi con lettura targhe.

"Una transenna l'abbiamo ritrovata abbandonata nel Parco Pinetina - spiega il comandante a MonzaToday -. Cerchiamo l'altra transenna e stiamo indagando per risalire alla persona che ha rubato il materiale". Si tratta di due transenne in ferro zincato e con antiribaltamento. Grazie all'occhio vigile del "Grande Fratello" gli agenti della polizia locale di Caponago in questi anni sono riusciti a risalire anche ai numerosi cittadini che abbandonano i rifiuti per strada, sanzionandoli e restituendogli i sacchi pieni di immondizia.

"Il sistema di videosorveglianza di Caponago verrà ulteriormente implementato - ha concluso il comandante -. Abbiamo partecipato e vinto il bando della Regione Lombardia per l'installazione delle telecamere nei parchi cittadini. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 79mila euro. L'obiettivo è raggiungere le 85 telecamere presenti in paese".