Il bookcrossing preso (ancora) di mira: libri dati alle fiamme

Dopo i ladri alle casette del bookcrossing adesso a Giussano arrivano i piromani dei libri. Qualcuno ha dato alle fiamme uno dei numerosi libri lasciati in condivisione nella casetta del parchetto di Birone.

La denuncia sul gruppo Facebook “Sei davvero di Giussano (Birone Paina Robbiano) se…” dove un utente denuncia il deplorevole gesto. Nel parchetto di Birone qualcuno nei giorni scorsi si è “divertito” a dare fuoco a uno dei libri che erano contenuti nella cassetta, con il rischio di dare origine a un incendio. L’utente, molto amareggiato per questo ennesimo gesto di vandalismo contro la casetta del bookcrossing scrive ai responsabili di questo gesto: “Se invece di bruciarli li leggessero avremmo, probabilmente, più intelligenza tra loro al posto di tanta ignoranza”.

Anche Sara Citterio, assessore alla Cultura di Giussano, è molto amareggiato per questo ennesimo episodio a danno di quel progetto delle “casette dei libri” da lei promosso e che sta riscuotendo un grande successo. “Non ho parole di fronte a questo ennesimo episodio di vandalismo. Ma il nostro impegno per la divulgazione della cultura e la condivisione della lettura non si ferma”.

Sara Citterio già ad agosto aveva condannato i furti dei libri dalle casette svuotate dall’oggi al domani e non più riempite. “L'umanità fa schifo - aveva scritto Sara Citterio sul suo profilo Facebook -. La casetta del bookcrossing era stracolma, oggi è letteralmente vuota. Vorrei sperare che tantissime persone si siano recate a prendere uno/due libri catturati dal fuoco sacro della lettura, ma in quel caso sarebbero rimasti almeno un po' di libri dato che le casette servono per scambiare e quindi per prendere e lasciare libri. In questo caso temo sia opera di qualche predatore da mercatino del libro usato, ma volevo dirvi che mi spiace per voi, i libri donati alla Biblioteca e all'Assessorato sono tutti marchiati, non farete una bella figura usandoli impropriamente”.