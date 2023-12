Dopo l'incendio l'Esselunga riapre

Questa mattina, martedì 5 dicembre, il grande store ha riaperto regolamente. Ritorno alla normalità all'Esselunga di Monza San Fruttuoso dopo il grande rogo avvenuto all'alba di lunedì 4 dicembre.

Un incendio scoppiato intorno alle 4.30 quando la ribalta esterna di via Brembo è stata divorata dalle fiamme, nell'ala dedicata allo scarico carico delle merci. Sono stati allertati subito i soccorsi con l'arrivo dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Per tutta la giornata di ieri lo store è rimasto chiuso.

Adesso c'è la stima dei danni. Da quanto appreso da MonzaToday sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stimare il danno economico causato dalle fiamme che hanno avvolto le merci stoccate nella ribalta fuori dal supermercato. Fortunatamente non ci sono stati danni nè alle persone nè al supermercato. Anche per quanto riguarda l'origine del rogo sono in corso le verifiche per appurare da che cosa sia stato scatenato l'incendio.