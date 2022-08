A fuoco un tetto: vigili del fuoco al lavoro

Continua l'estate degli incendi in Brianza. A fuoco, questa volta, il tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato nella mattina di oggi, giovedì 4 agosto, a Lissone. In una palazzina in via Assunta si è verificato il principio di incendio di un tetto. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto ci sono l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. I pompieri sono ancora al lavoro.

In Brianza queste sono settimane di intenso lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari. Numerosi gli incendi divampati, sia nelle zone sensibili che negli appartamenti. Tanti gli ettari di terreno andati a fuoco, anche all'interno del Parco delle Groane. L'ultimo incendio a Seveso, dove sono andati in fumo 200 metri quadrati. Solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori le fiamme non hanno raggiunto la vicina discarica e la colonia felina. Settimana scorsa a Monza, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è stato avvolto dalle fiamme anche un appartamento al settimo piano di una palazzina. I proprietari non sono riusciti a salvare nulla.

I soccorsi a Lissone per l'incendio in via Assunta