Tragedia in Brianza: è morta la donna di 72 anni coinvolta nell'incidente a Seregno

I tentativi dei medici sono stati inutili. Purtroppo è morta la donna che questa mattina, domenica 7 aprile, è rimasta coinvolta nello schianto a Seregno. L'incidente, sulla cui dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Seregno, è avvenuto intorno alle 11.30 in via Piave. Lo schianto tra due auto, nel quale sono rimaste coinvolte 3 persone: tre donne di 51, 54 e 72 anni. Ad avere la peggio la 72enne di Seregno che è stata trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dove purtroppo è morta.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Locale di Seregno l’incidente è avvenuto all'incrocio di via Piave con via Minoretti. Due le auto coinvolte: la Fiat 500 che percorreva via Minoretti in direzione ovest, e la Minicooper sulla quale viaggiava la 72enne di Seregno che percorreva via Piave in direzione nord.

Sono stati subito allertati i soccorsi: dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanza e l'automedica in codice rosso, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e la donna è morta. Anche le altre due donne sono state trasferite al pronto soccorso del San Gerardo, ma le loro condizioni erano meno preoccupanti.