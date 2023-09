Incidente all'incrocio tra due auto, morta ragazza: 21enne gravissimo al San Gerardo

Una ragazza di vent'anni ha perso la vita nella notte di venerdì a Milano, in un incidente stradale dove sono rimaste ferite altre quattro persone. E una di queste, un giovane che viaggiava sulla stessa auto della vittima, è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, in gravissime condizioni.

Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte, all'incrocio tra via Satta e via Vittani, in zona Quarto Oggiaro. E dopo l'impatto, violentissimo, una vettura è "volata via" sul marciapiede finendo nella recinzione di un condominio. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli - una Mercedes nera e una Mitsubishi space star rossa - hanno impattato tra loro in maniera molto violenta. Sul posto per i soccorsi del caso sono intervenuti i vigili del fuoco e gli equipaggi di quattro ambulanze e tre auto mediche del 118. Le condizioni più critiche sono subito apparse quelle di una 20enne e un 21enne che si trovavano a bordo della Mitsubishi finita sul marciapiede: lei è stata trasportata al Niguarda in condizioni disperate ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre lui si trova ricoverato al San Gerardo di Monza in prognosi riservata e in pericolo di vita. Altri tre uomini - tutti ventenni, gli occupanti dell'altro mezzo - sono invece finiti al San Carlo e all'Humanitas, tutti in codice giallo.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni lo schianto è stato frontale laterale, restano ora da capire la causa dell'incidente e le responsabilità. Alla base del dramma ci sarebbero una mancata precedenza e l'alta velocità.