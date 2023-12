E' morto Agostino Gualdi, l'uomo investito da un pirata della strada in Brianza (trovato grazie al suo cane)

Agostino Gualdi, 65 anni, è morto a causa delle ferite riportate in un investimento avvenuto ormai una settimana fa. A travolgerlo, mentre era fuori casa per una passeggiata con il suo cane, domenica scorsa, era stata un'auto pirata.

Era uscito per il solito giro insieme al suo labrador, intorno alle 14. Ma l'uomo, originario di Bergamo ma residente a Giussano, non era più tornato a casa. Nell'abitazione era rientrato solo il cane, ferito, che aveva subito fatto insospettire i familiari di Gualdi che hanno ripercorso il tragitto al contrario, mettendosi sulle sue tracce. Lo hanno trovato poco dopo, riverso in strada, nascosto alla vista degli automobilisti a causa dell’erba alta. Di lì la chiamata al numero unico dell'Agenzia Regionale Emergenze Urgenze. Alla quale è seguito l'arrivo sul posto di un'automedica e un'ambulanza e il trasporto in codice rosso all'ospedale di Niguarda di Gualdi. Il 65enne nell'investimento ha riportato raumi cranici importanti e fratture multiple e ha lottato fra la vita e la morte in un letto d'ospedale per quasi una settimana. Intanto si cerca il responsabile dell'investimento che è fuggito via e non si è fermato a prestare soccorso. Le indagini sono seguite dalla Polstrada e dai carabinieri di Seregno.

Intanto, si moltiplicano gli appelli dei famigliari e degli amici per riuscire a reperire qualche traccia o testimonianza. Sul gruppi Facebook di Giussano si legge: “Rinnoviamo il nostro appello, chiunque abbia visto qualcosa, qualsiasi cosa, che possa aiutare le forze dell'ordine a trovare questo essere ignobile si faccia avanti perché vogliamo giustizia per Ago ma soprattutto perché non capiti a nessun altro”.

Il caso era finito anche al programma televisivo "Pomeriggio 5". Nel corso della tramissione televisiva aveva rivolto un appello anche la moglie di Gualdi, che ora chiede giustizia. Lo ha fatto anche il fratello Guido, sulla sua pagina Facebook: "Purtroppo per mio fratello Agostino non c’è più niente da fare. Al delinquente che l’ha investito con violenza e poi, dopo essersi fermato e vederlo ridotto come si può solo immaginare, è fuggito lasciandolo moribondo sul ciglio della strada, gli consiglio di costituirsi".