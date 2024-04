Lavori in pista in autodromo: salta il Motor Show

I lavori in autodromo fanno saltare il Milano Monza Motor Show. Appuntamento al 2025, con uno slittamento di un anno, come annunciato dagli organizzatori, per la quarta edizione della manifestazione che è in programma dal 27 al 29 giugno.

A sollevare i primi dubbi sulla possibilità di confermare l'appuntamento nel 2024 nel circuito interessato da imponenti opere di riqualificazione sia in pista che ai perimetri del circuito, con la ristrutturazione di tre sottopassi pedonali e veicolari, era stato il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani durante un sopralluogo in cantiere. La conferma è arrivata con una nota ufficiale da parte di Mimo.

I lavori in autodromo fanno saltare il Motor Show

"Autodromo Nazionale Monza è interessato da importanti lavori di ammodernamento che riguardano la pista di Formula 1 e dei sottopassi, che porteranno il Tempio della Velocità a essere grande protagonista del prossimo Gran Premio d’Italia, in programma l’1 settembre di quest’anno. MIMO Milano Monza Motor Show sarà quindi un grande appuntamento per i collezionisti e le novità delle case automobilistiche, da vivere all’interno di un Autodromo rinnovato nel 2025 insieme all’approfondimento di tutte le trasformazioni di un sistema automotive che riguarda la neutralità energetica, lo sviluppo della filiera dei carburanti sintetici, l’innovazione tecnologica" spiegano dall'organizzazione.

"E sarà proprio sulla nuova pista di Formula 1, in occasione di MIMO 2025 dal 27 al 29 giugno, che si disputerà nuovamente la gara di Indy Autonomous Challenge, la sfida tra le AV-24, le auto da corsa a guida autonoma più veloci al mondo, costruite su telaio Dallara e senza pilota, programmate dagli studenti delle università più importanti del mondo". A Monza, in Villa Reale, resta invece programmato il convegno organizzato da MIMO Milano Monza Motor Show, “10 anni al 2035, come si prepara l’industria automobilistica al rush finale”, che si svolgerà il 28 giugno 2024 presso Villa Reale Monza. Per annunciare l'edizione 2025.

“Ha riscosso un grande successo il nuovo format di MIMO, un motorshow all’aperto, organizzato tra Autodromo Nazionale Monza, Milano, Monza e tutto il territorio lombardo. Affinché il successo si consolidi e assuma le dimensioni che si adattano al valore di una regione come la Lombardia, è necessario che i partner continuino a supportarci per ribadire quando sia importante approfondire e comunicare al pubblico le nuove tecnologie, le potenzialità dello sviluppo dei nuovi carburanti e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma. Siamo pronti a riproporre il nostro concept di festival al pubblico che, nelle precedenti edizioni, ha dimostrato di apprezzare molto” ha Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show.

“È con grande piacere che ospiteremo, in un autodromo rinnovato, l'edizione 2025 di MIMO. Il Milano Monza Motor Show è sicuramente un evento che porta passione e appassionati nel Tempio della Velocità, ma anche le sfide delle nuove tecnologie, con Indy Autonomous Challenge, oltre alle tematiche legate alla transizione energetica che coinvolgono case e costruttori presenti nella kermesse monzese. Per noi è anche l'occasione di rinnovare lo storico legame con il circuito di Indianapolis, che con Autodromo Nazionale Monza condivide una storia ultracentenaria" ha aggiunto Giuseppe Redaelli, Presidente SIAS Autodromo Nazionale Monza.