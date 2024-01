Incendiate due auto nel parcheggio: vigili del fuoco al lavoro

Un inizio 2024 da dimenticare per due persone che avevano parcheggiato l'auto a Limbiate in via Marco Polo. Poco prima delle 6 di oggi, lunedì 1 gennaio, le due vetture sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco: l'autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate. Al momento non sono note le cause all'origine del rogo.

Quellla di Capodanno è stata una notte di intenso lavoro per i pompieri di Monza e della Brianza. Sono stati impegnati in 20 interventi per spegnere incendi causati dai fuochi d'artificio. Botti, petardi e fuochi che hanno illuminato i cieli della Brianza malgrado i divieti e gli inviti ai festeggiamenti consapevoli inviati da numerose amministrazioni comunali. Ma, a quanto pare, rimasti inascoltati.