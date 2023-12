Denuncia le baby gang della piazza in consiglio comunale e poi si ritrova accerchiato sotto casa

È da mesi che denuncia le baby gang che minacciano e disturbano la piazza Trento e Trieste. Ma adesso la denuncia non si è fermata ai banchi del consiglio comunale, ma è finita direttamente in caserma dove il consigliere comunale Massimiliano Longo (Forza Italia) ha denunciato gli atti intimidatori ricevuti tornando a casa dal consiglio comunale.

Il fatto è accaduto al termine dell’assise dello scorso 16 novembre, ma la denuncia pubblica è stata fatta durante il consiglio comunale di lunedì 4 dicembre quando il capogruppo degli azzurri ha comunicato all’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia di aver sporto denuncia ai carabinieri di Monza per quanto gli era capitato pochi giorni prima. Longo, che abita a pochi passi da municipio, rientrando poco prima delle 21.30 è stato avvicinato da un gruppo di giovani . Ad un certo punto uno si è avvicinato e con tono poco rassicurante gli ha chiesto come stava, poi si è allontanato. Longo ha fatto in tempo ad aprire il portone e ad entrare nell’androne.

“Fin da subito, come ho spiegato ai carabinieri, ho capito che quelle persone mi conoscevano - racconta mostrando alla nostra redazione la denuncia dove vengono fornite altre informazioni agli inquirenti -. Sanno che sono un politico e che sto portando avanti le istanze di commercianti e residenti stanchi di queste baby gang che terrorizzano la piazza”. Da tempo Massimiliano Longo porta all’attenzione dell’aula il problema sicurezza in piazza Trento e Trieste e nelle vie del centro storico. Un problema che l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia invita a denunciare direttamente alle forze dell’ordine. E questa volta ad andare dai carabinieri è stato proprio lo stesso consigliere comunale.

Non è la prima volta che Longo viene seguito fin sotto casa da persone all’apparenza tutt’altro che raccomandabili. E lui, come aveva già raccontato a MonzaToday, malgrado il disagio non si è fatto intimorire ed è andato avanti nella sua battaglia. Denunciando quanto accaduto anche alle forze dell’ordine.