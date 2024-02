A Monza il palazzo andato a fuoco per colpa di un bastoncino d'incenso

Sarebbe stato causato da un bastoncino di incenso il terribile incendio scoppiato nella tarda serata di mercoledì 14 febbraio in via Carlo Cattaneo a Monza.

Un rogo decisamente devastante, come vi avevamo raccontato sulle pagine di MonzaToday, che ha interessato uno stabile comunale e con diverse persone evacuate che non hanno più potuto fare ritorno nella propria casa a causa degli ingenti danni. L’allarme e i soccorsi sono partiti intorno alle 22.45 di mercoledì, quando al primo piano della palazzina è scoppiato il rogo. Appunto, secondo quanto emerso successivamente, per via dell'accensione di un bastoncino d'incenso da parte di un'anziana signora. La palazzina è stata fatta immediatamente evacuare: 11 le persone che sono state aiutate dai pompieri ad abbandonare la propria abitazione. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

Indispensabile, non appena l'incendio è principiato, è stato l'intervento di un inquilino, originario della Tunisia, che ha lanciato l'allarme e bussando alle porte dei vicini ha fatto evacuare le persone. Che hanno portato fuori anche i loro quattro zampe grazie anche all'aiuto di Said Beid, il pet detective di Villasanta che si è subito messo a disposizione per salvare gli animali dalle fiamme.

L'intervento delle forze dell'ordine

Il personale della polizia di Stato, i sanitari e i vigili del fuoco sono celermente nel luogo del fatto, trovandosi di fronte una situazione delicata. Le fiamme erano divampate e fuoriuscivano alte dalle finestre, il fumo aveva ricoperto l’intero stabile e le scale rendendo difficoltoso l’accesso e la permanenza, mentre il fuoco si stava rapidamente diffondendo per l’intero condominio. Alcune persone avevano già abbandonato lo stabile, ma altre erano rimaste bloccate ai piani superiori.

L'intervento rapido, coordinato e coraggioso delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha permesso di evitare una tragedia. Con prontezza hanno infatti fatto evacuare definitivamente l'intero edificio e messo al sicuro i residenti, garantendo loro assistenza e supporto durante l'emergenza. In particolare un signore anziano con difficoltà a deambulare e in evidente stato confusionale, che è stato assistito con la maschera dell’ossigeno in uso ai vigili del fuoco, una signora che era caduta a terra nei pressi dell’ingresso e che è stata trasportata a braccio fuori dallo stabile, e altre tre persone, di cui due anziane, le quali, spaventate e impossibilitate a uscire in autonomia a causa dell’intenso fumo e delle alte temperature e che non avevano ancora abbandonato il condominio. Salvate dai vigili e dagli agenti di polizia.