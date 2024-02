Incendio in via Cattaneo: Said recupera i 3 gattini rimasti nascosti tra le macerie del rogo

Alla fine anche i tre gatti rimasti nascosti nella casa avvolta dal fumo e dall'acqua sono stati messi in salvo. A recuperarli è stato Saidi Beid, il pet detective di Villasanta che non appena ha saputo dell'incedio che nella serata di mercoledì 14 febbario era scoppiato a Monza, in via Cattaneo, e dei gattini rimasti intrappolati in una delle case inagibili si è messo a disposizione.

Grazie alla sua capacità di recuperare animali anche in condizioni di pericolo, con tutte le attrezzature di sicurezza, è entrato nell'appartamento di Barbara dove si trovavano i gatti. "Erano terrorizzati - racconta Said a MonzaToday -. Erano nascosti sotto l'armadio e sotto il divano. La casa era piena di fumo e le proprietarie nel gran trambusto della fuga non erano riuscite a metterli in salvo". Barbara e Luana erano infatti riuscite a salvare i 7 cani (di cui uno non vedente e uno molto anziano) e 3 dei 6 gatti. Gli altri 3, però, non erano riusciti a prenderli e le donne, per problemi di sicurezza, non potevano più accedere all'appartamento. L'incendio era divampato nell'appartamento sotto a quello delle due donne. La casa di Barbara e Luana si è rapidamente riempita di fumo e le due ragazze hanno dovuto scappare velocemente. Poi l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la casa di Barbara e Luana è ormai inagibile.

Grande la disperazione di Barbara: poi l'arrivo di Said Beid che è entrato nella casa, inagibile, e ha recuperato i gattini che ha messo all'interno delle gabbie e poi consegnato alle proprietarie. Ma non solo. Il pet detective di Villasanta, in collaborazione con una volontaria, ha trasportato con il suo furgoncino i cani e i gatti di Barbara e Luana nell'appartamento di via Pisacane che il comune ha messo a disposizione in emergenza. "Stanotte, finalmente, possiamo di nuovo dormire con un tetto sopra la testa e insieme - ha aggiunto Barbara -. Ieri notte siamo state nella tenda allestita dalla protezione civile nel cortile degli alloggi di via Cattaneo, insieme ai nostri animali". Said e la volontaria nel frattempo hanno anche recuperato alcune torce: nel nuovo appartamento, infatti, manca ancora l'allacciamento della corrente e recuperato un po' di cibo per gli animali.