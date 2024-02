È morto lo scoiattolo azzannato dal cane lasciato libero nel Parco

Fin da subito le sue condizioni erano apparse gravi. Ma i veterinari hanno fatto di tutto per salvarla, e i volontari hanno sperato nel miracolo. Ma nella notte di mercoledì 7 febbraio è morta Mirtilla, l’esemplare femmina di scoiattolo rosso che alcuni giorni fa era stato aggredito nel Parco di Monza da un cane senza guinzaglio.

MonzaToday aveva raccontato la vicenda e il grande dolore della ragazza che aveva assistito alla scena e aveva provato a liberare lo scoiattolo dalla morsa del cane. “Il fatto è avvenuto nel Parco, ma non all’interno dei Giardini Reali – aveva raccontato la giovane alla nostra redazione, invitando i proprietari dei cani a rispettare il regolamento -. Mi stavo dirigendo nel solito angolo dove vive lo scoiattolo. Insieme ad alcuni volontari monitoriamo l’animale, un esemplare di scoiattolo rosso, che da un po’ di tempo presenta un gonfiore alla zampa”. È stata questione di secondi quando la donna ha visto correre un cane di taglia media verso lo scoiattolo. “Non ho fatto in tempo a raggiungerlo per metterlo in salvo. Il cane lo ha afferrato in bocca e ha iniziato a strapazzarlo. Io ho gridato, ho cercato di allontanare l’animale ma senza successo. Intanto si stava avvicinando la proprietaria: le urlavo di richiamare il cane, che stava uccidendo lo scoiattolo. Ma lei, probabilmente anche a causa della nebbia, non vedeva quello che stava succedendo e mi continuava a ripetere che il suo cane non faceva male a nessuno”. Il cane poi ha lasciato la presa, la donna si è allontanata e lo scoiattolo impaurito e ferito ha cercato rifugio sull’albero.

Purtroppo per Mirtilla non c’è stato nulla da fare. Grande la rabbia degli animalisti e dei volontari che ogni giorno passeggiano e nel Parco e monitorano la situazione segnalando tempestivamente eventuali casi di pericolo. E la rabbia è ancora maggiore perché, come si scopre sui gruppi social, Mirtilla aveva da poco partorito e i suoi piccoli adesso sono rimasti senza mamma.