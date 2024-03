Cibo mal conservato e cucina in condizioni non ideali, multa per un bar a Monza

Una multa di duecento euro a un bar di Monza. L'esercizio commerciale non era in regola con le norme riguardanti la conservazione degli alimenti e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali della cucina. E per il titolare è scattata una multa di duecento euro.

Il controllo è scattato nel fine settimana quando il personale della questura di Monza e della Brianza ha effettuato una serie di accertamenti in diversi esercizi commerciali di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, con la collaborazione della polizia locale e di ATS Brianza.

Per il locale di corso Milano è scattata una sanzione amministrativa di 200 euro. Nel'ambito degli stessi controlli è stata multata anche una discoteca in città per irregolarità e in questo caso la sanzione ammonta a 10mila euro.