Furti, arresti e controlli: un anno per la sicurezza dei cittadini. Il 2022 dei carabinieri di Monza

Oltre 28mila reati perseguiti in un anno: circa 77 al giorno. Quasi 13mila furti, 270 rapine, più di quattromila truffe, 131 chili di droga sequestrata e 968 arresti. Quest'ultimo è il dato più alto degli ultimi tre anni, quasi il doppio del passato. Sono i numeri dell'attività di un anno del comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. Un 2022 "condotto tutto di un fiato, senza sosta", commentano dagli uffici di via Volturno.

"Son numeri che testimoniano sì la fine di una dinamica della delittuosità per così dire congelata e/o ingessata dalle misure di contenimento della mobilità per il Covid-19 e, quindi, nuovamente in ripresa, ma in termini ancora sensibilmente inferiori al 2019, con particolare riguardo ai più diffusi crimini predatori (furti nelle diverse fattispecie e rapine), vero parametro temporale utile per valutazioni e confronti. Una maggiore incisività nella prevenzione su strada (con più controlli su strada anche attraverso servizi straordinari di controllo del territorio – valga per tutti la massiccia campagna “antimovida” sviluppata questa estate nel vimercatese e negli altri centri abitati più interessati dal fenomeno, come anche nel capoluogo e che ha visto ad esempio, solo per ultimo, la chiusura di una discoteca a Desio per varie violazioni di legge – più persone identificate, più veicoli controllati" si legge nella nota diffusa dai carabinieri di Monza e Brianza.

"Ma quest’Arma non si accontenta di questi risultati: per quanto forti e motivo di chiara soddisfazione, vi è comunque la consapevolezza che le attese sono giustamente ancora più alte e dunque farà il possibile per dare risposta a questa domanda di ancora maggiore sicurezza" assicurano. Sono aumentati i furti (12.996 denunce raccolte in un anno in provincia, un numero in aumento rispetto agli anni segnati dalla pandemia ma inferiore ai 15.530 del 2019) e le truffe. "La lettura critica dei dati mostra, infatti, sul fronte truffe, una dinamica in sensibile aumento, dove gli anziani pagano il prezzo più alto e dove l’Arma, in sinergia con le Istituzioni del territorio, sente la responsabilità di dare un contributo non solo investigativo ma soprattutto educativo e formativo in chiave preventiva. Lo facciamo già danni per i ragazzi nelle scuole, con campagne di legalità e sui temi del bullismo (aprendoli, a fine 2022, anche ai genitori, con la straordinaria ed incoraggiante esperienza serale del Binario 7). Scenderemo dunque in campo anche su questo fronte con iniziative di rete per aiutare i nostri anziani ad essere aiutati da noi". Un impegno senza sosta anche a supporto delle donne e contro la violenza di genere. "Nel 2022, ci siamo riusciti sui temi della violenza di genere con una iniziativa senza precedenti che ha visto unito con l’Arma tutto il territorio della Brianza, istituzioni e terzo settore, in una azione di sensibilizzazione di grandissimo impatto".

Non solo emergenze, controlli e attività di prevenzione. Il 2022 dei carabinieri del comando provinciale dell'Arma di Monza è stato segnato anche da momenti di festa. Il più solenne tra tutti la celebrazione, lo scorso 7 giugno, in piazza Duomo della prima Festa dell'Arma dalla costituzione del nuovo comando provinciale con il pubblico, con una cerimonia militare in uno dei luoghi simboli della città che ha accolto per l'occasione le autorità della provincia e tantissimi cittadini intervenuti.