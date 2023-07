Il Parco di Monza devastato dal nubifragio resta chiuso anche oggi: cadute anche piante secolari

Il Parco di Monza devastato dal nubifragio. Troppi - e in alcuni casi molto gravi - i danni causati dal forte vento, pioggia e grandine che si sono abbattuti venerdì 21 luglio sulla città. Il Parco resterà chiuso anche oggi, domenica 23 luglio con gli addetti al lavoro per mappare i danni e ripristinare condizioni di sicurezza alla vigilia del grande concerto di Bruce Springsteen che vedrà arrivare nel grande polmone verde circa 70mila persone.

Il nubifragio ha causato ingenti danni al patrimonio arboreo del Parco colpendo anche alcuni elementi simbolici dei Giardini Reali tra cui una delle due Querce Gemelle, recentemente riconosciute nel registro degli Alberi monumentali d’Italia.

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio i tecnici del Consorzio Parco e Villa Reale hanno rimosso una branca caduta al di fuori delle mura nel comune di Villasanta (via Confalonieri) e liberato i principali viali del Parco (Cavriga, Mirabellino, Montagnetta, San Giorgio) per permettere l’accesso dei mezzi delle squadre di interventi la mattina di sabato. Considerata la gravità delle condizioni del Parco e l’estensione dei danni per ragioni di sicurezza si è deciso di chiudere al pubblico il Parco fino a che non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Tante che la Monza Power Run (la corsa più pazza d’Italia) in programma sabato 22 e domenica 23 luglio è stata corsa e si disputerà anche oggi solo sul circuito di Villasanta.

Fin da subito sono scesi in campo i 5 tecnici e i 15 operai del Consorzio. Durante la ieri sono stati impegnati nella rimozione delle piante cadute, nella messa in sicurezza di rami pericolanti e nel controllo di tutti i percorsi e viali del Parco. Un intervento che proseguirà anche nella giornata di oggi e da qui la decisione di tenere chiuso il Parco. Il Consorzio ringrazia per la collaborazione l’associazione Volontari polizia di Stato Monza, le Gev (Guardie ecologiche volontarie) del comune di Monza, la protezione civile Monza e A.V.R. S.p.a.