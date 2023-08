Anche le nuove piante della piazza rimangono senz'acqua: ad annaffiarle ci pensa il cittadino

Quelle nuove piante posizionate nel centro della nuovissima piazza soffrono il caldo. Così che un residente, notato il problema, ha deciso di intervenire e non solo di curare quel piccolo angolo di verde nel cuore del quartiere, ma anche di suggerire alla consulta e all’amministrazione comunale una modalità di intervento per evitare che le piante muoiano.

Succede a Monza, nella rinnovata piazza Pertini, nel cuore del quartiere di Sant’Albino. Nella rinnovata piazza hanno trovato posto anche 4 alberelli che, però, in queste settimane di canicola hanno rischiato di rimanere a secco. Solo grazie alla sensibilità e all’attenzione di un cittadino la manutenzione viene garantita (gratuitamente).

“Mettere vasi e piante sia in piazza Pertini che in piazzetta senza irrigazione è inconcepibile se non prevedi almeno una irrigazione settimanale - scrive il monzese al Comitato di quartiere che poi riporta foto e missiva anche sul suo blog -. Così ci devo pensare io perdendo 1 ora del mio tempo gratuitamente. C'è qualcosa che non funziona. Le piante senza irrigazione sono sofferenti ed io più di 30 litri a pianta (4 annaffiatoi ) non riesco a dare”.

Il cittadino lancia però un suggerimento. “Allora, da metalmeccanico, per come la vedo io, hai avuto l'accortezza di numerare le piante – prosegue -. Ogni pianta di fatto ha un indirizzo e una carta d' identità. Se in un semplice foglio informatico inserisci le voci irrigazione forzata o irrigazione naturale per ogni albero sai dove intervenire. A quel punto fai un programma d'emergenza per le irrigazioni mirate in caso di siccità. Però forse questo accade ...in Svizzera”.