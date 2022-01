Non poteva entrare in piazza Cambiaghi, ma era lì a bivaccare: 38enne denunciato

Divieto di accesso per sei mesi in piazza Cambiaghi. Ma in barba al provvedimento che il questore aveva emesso lo scorso ottobre, è tornato a bivaccare in quella piazza spesso al centro di lamentele da parte dei residenti. Per l'uomo, un 38enne di origine rumena, è scattata la denuncia in stato di libertà per inosservanza del DAUR (divieto di accesso alle aree urbane).

Il fatto è accaduto lo scorso 13 gennaio a Monza. Durante un maxi controllo della polizia di stato nelle aree "calde" della città, gli agenti hanno trovato in piazza Cambiaghi l'uomo che bivaccava. Il 38enne a ottobre dell'anno scorso era stato raggiunto, insieme ad altre tre persone senza fissa dimora, dal provvedimento di divieto di accesso alla piazza.

Una situazione molto delicata quella della piazza monzese a pochi passi dalle guglie del Duomo. Da tempo, infatti, è diventata luogo di bivacco di senzatetto, e spesso al centro di episodi di microcriminalità. I residenti e gli impiegati che lavorano negli uffici della zona da anni denunciano situazioni di degrado. I portici trasformati in camere da letto e in servizi igienici, episodi di spaccio, aggressioni, minacce ai passanti.