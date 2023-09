Weekend i controlli: nel centro storico identificate 24 persone per spaccio

Sono 24 le persone identificate e 30 i grammi di hashish sequestrati a Monza nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre dagli agenti della polizia locale nel corso dei controlli effettuati in quelle aree della città segnalate per fenomeni di degrado e di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sopralluoghi hanno interessato in particolare via San Gottardo, piazza San Paolo e via Enrico da Monza ed è in queste aree che gli operatori del Nost (Nucleo operativo sicurezza territoriale), tra cui anche i cinofili, hanno riscontrato fenomeni di consumo e di presunto spaccio di stupefacenti. Nei pressi della passerella pedonale di via San Gottardo sono infatti stati identificati 20 ragazzi e l’unità cinofila ha rinvenuto diversi grammi di hashish. Fra di loro anche un un minorenne che nascondeva la droga nei pantaloni. Riaffidato ai genitori dopo i controlli. Altri due ragazzi, maggiorenni, sono stati invece segnalati alla prefettura di Monza e della Brianza per detenzione di stupefacenti per uso personale.

In piazza San Paolo è stata effettuata un'ispezione con il cane antidroga che, ai piedi di un albero circondato da panchine occupate da una decina di ragazzi, ha segnalato la presenza di pezzi di hashish già confezionati e presumibilmente pronti a essere venduti.

Nel piazzale e nei giardini del centro polisportivo Nei in via Enrico Da Monza, infine, sono state identificate 4 persone. L'unità cinofila ha infatti segnalato la presenza di hashish nella tasca di un cittadino straniero, poi segnalato alla prefettura. Il cane ha inoltre ritrovato abbandonati al suolo oltre 10 grammi di hashish in punti diversi. "Prosegue il lavoro di monitoraggio del territorio - ha affermato l’assessore alla Sicurezza e polizia locale Ambrogio Moccia - e di presidio delle vie e delle piazze della città. Uno strumento fondamentale per contrastare il degrado urbano e per garantire ai monzesi una città più sicura".

Altri controlli nel corso del weekend hanno infatti interessato in via Romagna, via Toscana, il giardino di via Goldoni antistante la scuola Puecher, i giardini via Artigianelli e via Campini, largo Mazzini e via Italia, l'area Cambiaghi e vicolo della Signora.