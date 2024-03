L'ultimo saluto a Giacomo Lissoni, il 23enne morto in sella alla sua moto

Mercoledì scorso il tragico incidente che ha spezzato la sua giovane vita. Domani, martedì 19 marzo, alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Martire, in piazza Marconi a Nova Milanese, saranno celebrati i funerali di Giacomo Lissoni. Sono ancora sgomenti i familiari, gli amici e i colleghi del 23enne brianzolo che è morto tragicamente in un incidente stradale avvenuto a Biassono il 13 marzo. Uno schianto terribile in via Parco, Giacomo viene subito trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Una giovane vita carica di sogni e di traguardi da raggiungere spezzata sulle strade della Brianza. Una tragedia che ha scosso i tantissimi professionisti di Anaci che lo conoscevano. Perché conseguito il diploma al Mosè Bianchi di Monza Giacomo aveva iniziato a intraprendere la professione. Tanti i ricordi e anche le dimostrazioni di affetto nei confronti di Giuseppe e Debora, i genitori di Giacomo. Sono sgomenti i colleghi dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari di Monza e Brianza dove, all’indomani della tragedia, era stato postato questi messaggio: “Ciao Giacomo, non avremmo mai immaginato di dover dare questa notizia, scrivere un pensiero in questo momento è davvero difficile, trovare le parole giuste lo è ancora di più. Un giovane all’inizio della sua carriera anche come amministratore, d’altronde era nel tuo Dna, sei un figlio d’arte. Oggi il nostro pensiero corre anche al tuo papà ed alla tua mamma colonna portante della dirigenza Anaci di Monza. Ci stringiamo a loro in un grande abbraccio. La tua vita stroncata presto, troppo presto. Ti vogliamo ricordare con noi come nella gita in montagna sugli sci, in go-kart e negli aperitivi a cui non mancavi mai!Ciao Giacomo buon viaggio ci mancherai".

“Non ci sono parole” sono i commenti che si susseguono sulla pagina Facebook di Anaci dove vengono postate alcune foto di iniziative promosse dall’associazione alle quali aveva partecipato anche il giovane. C’è chi ricorda di averlo sentito pochi giorni fa e di essersi accordato per vedersi a breve in ufficio; e chi si affida alla fede per cercare di trovare una risposta e la forza di fronte a questa tragedia.