La ricetta dell'assessore contro lo spaccio: "Una sana repressione fatta di retate, controlli e fermi"

"Per contrastare spaccio e delinquenza serve una sana repressione del crimine, fatta di retate, controlli e fermi". A dichiararlo è Federico Arena, assessore alla Sicurezza del comune di Monza all'indomani di alcuni controlli mirati nelle vie del centro e all'annuncio del potenziamento dell'Unità cinofila della polizia locale cittadina.

"Grazie alla recente convenzione siglata con l'Associazione nazionale polizia di Stato - aggiunge Arena - siamo in grado di potenziare il servizio di vigilanza della nostra polizia locale nella loro attività quotidiana, che spazia dalle aree limitrofe alla stazione ferroviaria a zone dove i residenti segnalano movimenti sospetti che destano allarme sociale. E prossimamente entrerà nell’unità cinofila anche Boss, un ‘collega’ del piu’ esperto quattro zampe già al lavoro".

Settimana scorsa la polizia locale di Monza ha effettuato controlli mirati in centro dove, da tempo, i residenti, i negozianti e i passanti denunciano situazioni di degrado, spaccio e microcriminalità. Durante i controlli tra i giardinetti degli Artigianelli e corso Milano sono stati trovati 16,83 grammi di droga, per cui si procedeva a carico di ignoti. Inoltre sono state controllate 11 persone e contestato un 29enne di origine nigeriano per consumo di sigaretta miscelata alla droga. Stessa contestazione in via Italia a un 25enne di origine nigeriana che fumava una sigaretta artigianale mista ad hashish. Per il giovane è scattato anche l'allontanamento. Infine durante i controlli nel sottopasso pedonale tra corso Milano e largo Mazzini è stato contestato per detenzione di cocaina a uso personale un 33enne di origine marocchina.

Inoltre dal prossimo mese entrerà in servizio (inizialmente part time) Boss il nuovo pastore tedesco che affiancherà Narco nelle attività antidroga dell'Unità cinofila della polizia locale. Boss, dopo un periodo di formazione, dall'estate lavorerà a pieno regime con controlli mirati soprattutto nelle zone frequentate dai ragazzi.