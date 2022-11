Il centro che nel giorno di festa si trasforma in una discarica

Una passeggiata per le vie del centro in un giorno di festa ammirando le vetrine, sorseggiando una tazza di caffè o gustando le prime caldarroste con vista... immondizia. Questo quello che hanno ammirato i cittadini che, nella giornata di martedì 1 novembre, hanno fatto una passeggiata per le vie del centro di Monza.

Come già annunciato sul sito Internet del comune nella giornata di Ognissanti il servizio di ritiro dei rifiuti era stato sospeso. Ma qualcuno non ha rispettato il provvedimento e nel giorno festa le vie del centro storico erano piene di sacchi di immondizia e di bidoni. "Basta con questo scempio - ci scrive Giorgio Castoldi, il monzese che ha denunciato l'episodio anche sui social -. Non è ammissibile questo degrado. Questa volta non c'entrano l'amministrazione o l'impresa di ritiro dei rifiuti, ma direttamente i cittadini. O direttamente commercianti o residenti che espongono i rifiuti, oppure le imprese di pulizie che si occupano proprio di portare fuori bidoni e sacchi".

In mezzo alla strada non solo sacchi esposti pensando che l'1 novembre gli operatori ecologici sarebbero passati a ritirarli, ma anche sacchi con i bollini gialli apposti nei giorni precedenti e che invitano il proprietario dei rifiuti a ritirare il sacchetto (o il bidone) per poi esporlo con una corretta raccolta. Non a lasciarlo fuori. “Per avere una città pulita serve collaborazione da parte di tutti - aggiunge Castoldi -. Da parte delle istituzioni, da parte dell'Impresa Sangalli ma anche da parte dei cittadini che devono leggere e applicare le comunicazioni che vengono diffuse in merito alla raccolta differenziata. Se si vive in un condominio e si notano anomalie, per esempio nell'orario di esposizione dei rifiuti, bisogna comunicarlo all'amministratore".

Da settimana scorsa, infatti, nel servizio di raccolta differenziata a Monza è comparso il bollino giallo (tra un mese arriverà anche quello rosso). L’iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e da Impresa Sangalli, prevede che gli operatori dell’azienda non ritirino i rifiuti conferiti in modo irregolare e appongano un adesivo di colore giallo comunicando all’utente la motivazione (presenza di materiale non conforme; giorno di esposizione sbagliato; orario di esposizione sbagliato; sacco o contenitore non conforme)

Il cittadino è quindi invitato a ritirare il sacco e ad esporlo in modo corretto. In questa fase non sono previste sanzioni. L’applicazione degli adesivi gialli proseguirà per 30 giorni: trascorso tale periodo di “ammonimento” - qualora venga protratto l’errore - si passerà all’applicazione degli adesivi rossi, con successiva procedura di sanzionamento.

“La città sarà pulita solo con il contributo di tutti: operatori dell’azienda e cittadini - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Ambiente Giada Turato -. L’adesivo ha lo scopo primario di richiamare a un comportamento corretto nella gestione dei propri rifiuti: è un appello alla responsabilità per concorrere insieme a rendere la nostra città migliore”.