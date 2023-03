Ruba psicofarmaci durante stage, 17enne in crisi di astinenza devasta reparto al San Gerardo

Una crisi di astinenza da psicofarmaci e antidepressivi. E in un momento in cui era fuori controllo, ricoverato presso il reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Gerardo di Monza, ha distrutto un letto, staccando una sbarra di metallo, e ha danneggiato il reparto fino ad arrivare a minacciare il personale sanitario intervenuto e una guardia giurata. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza dove, in seguito alla richiesta di intervento della struttura sanitaria, sono giunti i poliziotti della questura di Monza. Alla vista degli agenti il 17enne si è calmato e i poliziotti hanno cercato di riportarlo alla ragione e di capire che cosa avesse scatenato quel raptus.

Quella era la terza volta, nell'arco di pochi giorni, che gli agenti intervenivano in quel reparto e sono state avviate le indagii per far luce sugli episodi e contestualizzare il disagio: le alterazioni del 17enne sono state ricondotte, secondo quanto riferito dalla questura, a uno stato di "astinenza da psicofarmaci".

E gli antidepressivi che avrebbe assunto il giovane li avrebbe sottratti dal magazzino di una farmacia dove in quel periodo stava effettuando una esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro. Lo stage era iniziato il 28 febbraio e si era conscluso il 3 marzo ma alla fine dell'esperienza formativa dal magazzino della farmacia brianzola con cui aveva collaborato mancavano numerosissime scatole di medicinali che avrebbe nascosto in uno zaino.

Il direttore della farmacia, dopo aver fatto l’inventario dei medicinali e verificato l’ammanco di ansiolitici e antidepressivi, ha subito supposto che cosa potesse essere accaduto e ha informato l’istituto scolastico che ha immediatamente informato i genitori. La famiglia ha trovato lo zaino con le medicine nella camera del 17enne e il giovane, avendone abusato, era piombato in uno stato di astinenza. E per questo motivo era stato necessario il ricovero in neuropsichiatria.

"Gli accertamenti ed approfondimenti effettuati dalla Squadra Mobile della questura di Monza sono stati compendiati in una segnalazione trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano" speicificano dagli uffici di via Montevecchia.